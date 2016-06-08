Курган, 8 июня, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Членам Общественной наблюдательной комиссии по Курганской области, получившим информацию о нарушениях в колонии, отказали во встрече с заключенными ИК-1, сообщили корреспондент ИА REGNUM в региональном ОНК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремная камера

Инцидент произошел 3 июня, когда члены ОНК Курганской области прибыли в ИК-1 города Кургана и требовали пропустить их к осужденным, заключенным в ШИЗО, от родственников которых поступили жалобы. По информации, полученной правозащитниками, как минимум на четырех заключенных, как на живых тренажерах, отрабатывали удары бойцы спецназа ФСИН.

«О проведении «маски-шоу», — тренировок спецназа на заключенных, мы не слышали с 2002 года. И вот, судя по жалобам, такого рода акция вновь произошла», — сообщает юрист и правозащитник Габдулла Исакаев.

По прибытии в ИК-1 правозащитники не обнаружили начальника колонии. После трехчасовых попыток найти хотя бы одно ответственное лицо в ИК-1, с которым можно было бы поговорить, появился заместитель начальника.

«Создавалось впечатление, что УФСИН самораспустился, и осужденные уже сами предоставлены себе. Однако сидя у крылечка ИК-1 мы видели и сотрудников с овчарками, и снующих офицеров в погонах, адвокатов, ожидающих подписи начальства, и все они сумели получить доступ к несуществующему руководству и за это время пройти в колонию», — говорит Исакаев.

После перепирательств, руководство колонии пустило двух правозащитниц на территорию ИК-1, но в проверке и встрече с заключенными отказало под предлогом, что на днях состоится другая проверка, с участием председателя ОНК по Курганской области Юрием Стрелковым. Доводы членов ОНК, что все участники Общественно наблюдательной комиссии имеют равные права, не убедили сотрудников ИК-1.

Правозащитники выступили против, по их мнению, произвола и нарушения закона. Однако в УФСИН придерживаются иной точки зрения на закон.

«Члены ОНК Людмила Исакаева и Лидия Горячева не выполнили требования Федерального закона от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», в связи с чем не были допущены на режимную территорию колонии, — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. — Пункт 4 закона гласит: «О планируемом посещении мест принудительного содержания общественная наблюдательная комиссия, указывая намеченные к посещению места принудительного содержания и даты посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся соответствующие места принудительного содержания…». Однако, никакого уведомления о планируемом посещении члены ОНК Исакаева и Горячева не направляли, а сразу прибыли в колонию и требовали немедленно их пропустить. Общественники не учитывают, что руководитель колонии был в это время на выездном совещании, кроме того, для обеспечения безопасности членов ОНК необходимо привлекать дополнительные силы и средства, выделять сотрудников для сопровождения, подстраиваться под распорядок дня и т.д. Для решения этих вопросов законом и предусмотрен предварительный порядок уведомления о посещении исправительного учреждения».

Кроме того руководство УФСИН России по Курганской области было уведомлено председателем ОНК Юрием Стрелковым о проведении проверки 6 июня, с посещением штрафного изолятора ИК-1».

Отметим, что факты, изложенные в жалобах осужденных об их избиении, комиссией общественников, побывавшей в ИК-1 6 июня, не нашли своего подтверждения. «Все осмотренные осужденные, находящиеся в помещениях камерного типа и штрафных изоляторах по состоянию здоровья, могут там содержаться. Заболеваний, травм либо состояний, требующих оказания неотложной медицинской помощи не выявлено», — утверждает член ОНК, заместитель главного врача Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Юлия Назарова.