Рим, 8 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти подписал новый контракт до конца сезона 2016−2017 годов, сообщает пресс-служба команды.

wetinhappen.com.ng Франческо Тотти

Финансовые условия соглашения не разглашаются. Предыдущий контракт Тотти с «Ромой» был рассчитан до 30 июня 2016 года.

Кроме того, Франческо Тотти сообщил журналистам Football Italia, что всегда хотел завершить карьеру в футболке «Ромы», а по окончании сезона он на шесть лет станет техническим директором клуба, за который с 1993 года отыграл более 700 матчей и забил почти 300 мячей.

Вместе с командой он завоевал титул чемпиона Италии, дважды выигрывал национальные Кубок и Суперкубок. В прошедшем сезоне 39-летний спортсмен провел за «Рому» 15 матчей и забил в них 5 голов.