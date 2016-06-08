Иркутск, 8 июня, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта в Иркутской области бьют тревогу. По их мнению, правительство региона не принимает должных мер для борьбы с шелкопрядом и бактериальной водянкой, являющимися причиной массовой гибели сибирского кедра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения фронта.

onf.ru Сибирский кедр

Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, на данный момент площадь очагов, пораженных шелкопрядом, составляет почти 32 тыс. гектаров. По состоянию на 1 января 2016 года на территории Иркутской области очаги шелкопряда обнаружены в Качугском и Черемховском районах области. Если год назад в Черемховском районе действовало четыре очага шелкопряда на территории 15 тыс. гектаров, то сейчас их локализация увеличилась до семи очагов, а площадь распространения — в два раза.

«Отсутствие мероприятий по локализации вредителей привело к 100-процентному усыханию кедрача на площади 95 тыс. гектаров. Отсутствие борьбы с шелкопрядом в дальнейшем приведет к росту его резервации в Зиминском, Заларинском, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах», — выразил свои опасения Сергей Апанович.

Единственным способом сокращения площади поражения и спасения лесных насаждений от шелкопряда агентство лесного хозяйства называет авиаборьбу. Однако заложенных средств в бюджете Иркутской области недостаточно на осуществление всех мероприятий.

Гибнет сибирский кедр и в других районах Иркутской области. В результате анализа спутниковых изображений участков леса в Слюдянском, Усольском и Шелеховском районах выявлено усыхание кедра на площади более 45 тыс. гектаров. Предполагаемая причина повреждений — бактериальная водянка. По мнению специалистов, на всей территории поражения необходимо проводить санитарные рубки, поскольку на данный момент не разработаны ни химические, ни биологические методы борьбы с ней. Однако правительство региона не принимает необходимые меры.

«Мы неоднократно проводили рейды в лесные массивы, пораженные бактериальной водянкой, видели миллионы кубов кедрача, на которых нет ни одной завязи шишки. Необходимо срочно проводить санитарные мероприятия, иначе будет уничтожен весь кедровый лес в регионе», — заявил Сергей Апанович.

Иркутское отделение Народного фронта направило обращение заместителю министра природных ресурсов и экологии РФ, руководителю федерального агентства лесного хозяйства Ивану Валентику с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительных средств Иркутской области для борьбы с шелкопрядом, а также содействовать проведению санитарно-оздоровительных мероприятий на территории распространения бактериальной водянки.