Барнаул, 8 июня, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, 7,3 тыс. алтайских выпускников предстоит сдать ЕГЭ по обществознанию. Как сообщает главное управление образования и молодежной политики региона, традиционно это самый популярный предмет по выбору, поэтому впервые в этом году расписанием предусмотрен отдельный день для его проведения. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, составляет 42 балла. Нововведением этого года стал отказ от тестовой части в экзаменационных заданиях по этому предмету.

educaltai.ru Алтайские выпускники сдают ЕГЭ

Следующим у алтайских выпускников будет экзамен по иностранному языку. Работают 95 пунктов проведения экзаменов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом учебном году ЕГЭ в Алтайском крае планируют сдать более 12,3 тысячи участников, из них 11,4 тысячи — выпускники этого года. Так, например, экзамен по русскому языку сдадут 12 тыс. 030 человек (в 2015 году — 11 тыс. 596). Базовую математику планируют сдать 10 тыс. 690 человек (в 2015 году — 8086), это на 20% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и количество желающих сдать ЕГЭ по профильной математике — 8074 человека (в 2015 году — 7896).