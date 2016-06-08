Москва, 8 июня, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел экономические прогнозы для Российской Федерации (РФ) в сторону некоторого улучшения. Об этом, как передает НТВ, говорится в аналитическом докладе банка о состоянии и перспективах мировой экономики.

ИА REGNUM Экономика

Так, в текущем году Всемирный банк ожидает сокращения ВВП РФ на 1,2%, в 2017 году — роста на 1,4%. А у же в 2018 г. экономический рост в РФ должен ускориться до 1,8%.

В некоторых секторах экономики РФ низшая точка «видимо, пройдена», заявил директор группы ВБ по перспективам развития Айхан Коуз.

«Мы (представители ВБ) видим определенную стабилизацию рубля, — говорит он. — Улучшается инфляционная динамика. Мы ожидаем возвращения РФ к умеренному росту в 2017−18 г, в среднем на 1,6% за год».

При этом представители ВБ считают, что на развитии экономики РФ могут сказаться внешние факторы, продолжительность западных ограничительных мер, а также корректировка финансово-бюджетной политики.

Напомним, что эксперты ВБ в апреле 2016 г. предрекали РФ экономический спад до 1,9% в этом году и рост до 1,1% — в 2017 г.

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