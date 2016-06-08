Лондон, 8 июня, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Новый триллер «Хуже, чем ложь», с участием Аль Пачино и Энтони Хопкинса, провалился в британском кинопрокате, собрав за выходные лишь 97 фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Цитата из к/ф «Хуже, чем ложь». реж Шинтаро Шимосава. 2016. США Худшая роль Аль Пачино

Бюджет фильма составил $11 млн. Фильм демонстрировался в пяти кинотеатрах и пересчет цен на билеты говорит о том, что за выходные его посмотрели около двадцати человек.

Кинокритики изначально давали фильму низкую оценку. «Этот фильм можно показывать в киношколах как пример того, как не надо снимать фильмы», — приводит журнал Observer мнение эксперта Вэнди Айд.

Фильм режиссера Шинтаро Шимосавы ничуть не лучше проявил себя и в американском кинопрокате, собрав около $938 тыс.