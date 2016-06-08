Якутск, 8 июня, 2016, 07:50 — ИА Регнум. В Якутии к законопроекту «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» отнеслись негативно. По мнению заместителя председателя Госсобрания республики Виктора Губарева, принимаемый закон не увязывается с правами человека и Конституцией. Кроме того, в законе очень много неясностей, и пока для его реализации ещё ничего не готово, высказал мнение парламентарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

aldangold.narod.ru Якутск

Читайте также: «Платный въезд в города — неуважение к гражданам страны»

«Если такой закон будет принят, он должен очень ограниченно действовать, и только там, где дороги отвечают всем требованиям», — считает Виктор Губарев. Он полагает, что в Якутии дороги пока не в том состоянии, чтобы проезд по ним мог бы быть платным. То же самое с платными парковками. По мнению депутата, прежде чем брать с владельцев автомобилей деньги, нужно сначала создать адекватные условия.

«Здесь очень много вопросов и неясностей. Если закон и стоит принимать, то только в очень большой перспективе, и вводить его лет через 5−7, когда к этому будет готово все. А людей можно сейчас предупредить, нацелить, дать понятие», — пояснил Виктор Губарев.

Депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин также с недоумением отнёсся к обсуждаемому в Госдуме закону, которым разрешат делать платными въезды в города. «Все вот эти запреты, ограничения, у нас в основном приводят к коррупционной составляющей, к откатам для ГАИ и дорожной системы, и следить за этим никто не может», — высказал мнение парламентарий.

Читайте также: «Платный въезд в города — очередная попытка заткнуть бюджетные дыры»

В пример он привёл ситуацию, сложившуюся с дорогой из Мохсоголлоха (поселок, где находится «Якутцемент») в Якутске. «В самый интересный период, когда все строятся, было введено ограничение грузоподъемности в 10 тонн, так как там идёт оттайка мерзлотных грунтов. Ограничение сделали, но кто не подчиняется закону — забрасывает деньги и везёт 60 тонн. В итоге дорогу всё равно убивают», — рассказал Гаврил Парахин. Делая выводы из этой ситуации, он полагает, что даже если ограничат въезд в города, эти законы не будут в полной мере исполняться.

«На самом деле в отношении большегрузов это правильно — едешь по нашей дороге, везешь свой бизнес, зарабатываешь деньги — будь добр, поделись. Но как эти ограничения выглядят в действии? Будут ли они работать? Как эти деньги будут собирать и получиться ли их правильно расходовать?» — сомневается депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по транспорту Госдумы РФ одобрил законопроект «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», которым муниципалитетам разрешается делать въезд в города платным, а также брать деньги за парковки во дворах. В Москве обсуждение этого законопроекта стало причиной акции протеста, прошедшей 7 июня возле здания Госдумы.

Читайте также: В Москве прошла акция протеста против платного въезда в города