Пекин, 8 июня, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Выступая на заседании Госсовета КНР Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, являющийся по совместительству главой Центрального военного совета КНР, заявил о важности государственной поддержки военнослужащих, которые попали под сокращение в связи с проведением военной реформы в Китае.

thuymyrfi.blogspot.com Военнослужащие Китая

«Демобилизованные офицеры и солдаты не останутся без работы. Провинциальные власти должны оказывать необходимую поддержку тем, кто недавно уволился из армии. Прежде всего, речь идет о трудоустройстве на гражданские должности. Те, кто посвятил свою жизнь защите страны, не должны остаться без работы», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин призвал местные власти тщательнее контролировать работу органов социальной защиты, обеспечивающих выплаты сокращенным военнослужащим. Кроме того, лидер Китая предложил создать механизм, по которому бывшие военнослужащие могли бы бесплатно получать высшее образование по гражданским специальностям.

3 сентября 2015 г. после проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине победе КНР в борьбе с японскими оккупантами, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин сообщил о грядущем сокращении численности войск. Спустя 2 месяца в Пекине была проведена рабочая сессия Центрального военного совета КНР, на которой была детально проработана военная реформа

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце марта в Китае стартовала кампания по сокращению численности военнослужащих НОАК. К концу 2016 г. вооружение будет полностью модернизировано, а численность китайских солдат и офицеров снизится на 300 тыс. до 2 млн человек.