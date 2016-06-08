Иркутск, 8 июня, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Первый полёт российского самолёта МС-21−300 будет проведён в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года. «Аэрофлот» станет первым эксплуатантом, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

А.В.Карпенко bastion-karpenko.narod.ru Макет МС-21

Отмечается, что производитель самолётов — корпорация «Иркут» уже сформировала стартовый портфель заказов на 175 этих воздушных судов. К настоящему моменту перечислены авансы по твёрдым контрактам.

Самолёты МС-21−300 отличаются высокими аэродинамическими свойствами. Диаметр фюзеляжа увеличен, причём у этого самолёта самый широкий фюзеляж в своём классе. Салон самолёта может быть скомпонован под разные типы перевозчиков.

Напомним, что пассажирский самолёт Иркут МС-21 разработан совместно ОКБ Яковлева и корпорацией «Иркут». Предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях.