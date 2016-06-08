Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Камчатка сейчас не рассматривает вариант использовать возможности закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», даже если он будет принят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Минтрансе региона.

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Этот закон, проект которого рассматривает Госдума, позволяет региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения транспортных средств путем взимания платы.

«Город городу рознь. И если в условиях Центральной России этот вариант еще можно рассматривать, то в условиях Камчатки представить себе такое сложно. В любом случае никаких обсуждений по этому поводу в регионе пока не ведется», — сказали в Минтрансе.

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Отметим, на Камчатке фактически негде вводить платный проезд по дорогам в городах. Так, например в столице региона — в Петропавловске-Камчатском, фактически только две дороги, ведущие через центр города в крупный район. Если ограничь проезд хоть по одной из них, то возникнет дорожный коллапс.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по транспорту рекомендовал депутатам Госдумы РФ принять в первом чтении законопроект, согласно которому в городах России может быть введен платный въезд. Рассмотрение закона планировалось на 7 июня 2016 года. Однако обсуждение законодательной инициативы перенесено на осень.