Дортмунд, Германия, 8 июня, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» отдаст «Манчестер Сити» габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга не менее чем за €75 млн, сообщает goal.com.

soccersouls.com Пьер-Эмерика Обамеянг

На 26-летнего габонского нападающего также претендуют мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Боруссию» в 2013 году из французского клуба «Сент-Этьен». С тех пор он принял участие в 143 матчах клуба и забил 80 голов.

Кроме того, он играет за сборную Габона. Там на его счету 47 матчей и 12 голов.