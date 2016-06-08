Барнаул, 8 июня, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Алтайские аграрии засеяли 99% площадей, которые планировались к яровому севу (это порядка 4,7 млн. гектаров). «В ближайшие день-два работа будет полностью завершена. Все плановые показатели, которые крестьяне для себя определяли, выполнены. Проведены небольшие корректировки структуры сева», — об этом со ссылкой на слова губернатора Алтайского края Александра Карлина, сообщает сегодня официальный сайт региона.

Хлебороб, советский плакат

Также хозяйствам края предстоит засеять порядка 100 тыс. гектаров гречихи. «В большинстве сельхозпредприятий и фермерских хозяйств не торопились с севом данной культуры, хотя техническая возможность имелась, но сохранялась возможность возвращения заморозков, к которым гречиха очень чувствительна. Когда угроза миновала, крестьяне приступили к этой работе», — отметил глава края.

Он уточнил, что площадь озимых занимает 169 тыс. гектаров, из которых более 130 тыс. — пшеница, многолетние травы. Всего посевами в Алтайском крае занято 5 млн. 400 тыс. гектаров. Остальные земли находятся под парами. Оптимальный срок завершения сева поздних культур в регионе — 10 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о корректировке сроков завершения посевной из-за возможных дождей и заморозков было сказано еще в начале мая. Тогда посев яровых культур в был выполнен на площади более 1 млн. га. Яровые зерновые культуры посеяны на площади 649 тыс. га (19% плана).

Но технические возможности и обеспеченность материальными ресурсами позволили провести посевную компанию яровых культур в течение последующих трех недель.