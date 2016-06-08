Алтайский край завершает посевную кампанию
Барнаул, 8 июня, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Алтайские аграрии засеяли 99% площадей, которые планировались к яровому севу (это порядка 4,7 млн. гектаров). «В ближайшие день-два работа будет полностью завершена. Все плановые показатели, которые крестьяне для себя определяли, выполнены. Проведены небольшие корректировки структуры сева», — об этом со ссылкой на слова губернатора Алтайского края Александра Карлина, сообщает сегодня официальный сайт региона.
Также хозяйствам края предстоит засеять порядка 100 тыс. гектаров гречихи. «В большинстве сельхозпредприятий и фермерских хозяйств не торопились с севом данной культуры, хотя техническая возможность имелась, но сохранялась возможность возвращения заморозков, к которым гречиха очень чувствительна. Когда угроза миновала, крестьяне приступили к этой работе», — отметил глава края.
Он уточнил, что площадь озимых занимает 169 тыс. гектаров, из которых более 130 тыс. — пшеница, многолетние травы. Всего посевами в Алтайском крае занято 5 млн. 400 тыс. гектаров. Остальные земли находятся под парами. Оптимальный срок завершения сева поздних культур в регионе — 10 июня.
Как уже сообщало ИА REGNUM, о корректировке сроков завершения посевной из-за возможных дождей и заморозков было сказано еще в начале мая. Тогда посев яровых культур в был выполнен на площади более 1 млн. га. Яровые зерновые культуры посеяны на площади 649 тыс. га (19% плана).
Но технические возможности и обеспеченность материальными ресурсами позволили провести посевную компанию яровых культур в течение последующих трех недель.