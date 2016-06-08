Шэньчжэнь, Китай, 8 июня, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Шэнчжэня задержали мужчину, который пытался провести в страну 280 емкостей со смертельно опасными бактериями внутри. Полиция уже провела допрос задержанного, пытаясь установить, для чего мужчине понадобились микроорганизмы.

sintef.no Бактерии

Таможенная служба Шэнчжэня задержала подозрительную партию бутылок с жидкостью. Владелец бутылок не смог сообщить таможенникам точное содержание емкостей. По словам мужчины, ему заплатили за провоз контейнеров через границу, на территории КНР емкости должен был забрать другой человек, пишет «Сина синьвэнь».

Прибывшие на место задержания сотрудники карантинных служб провели осмотр бутылок, после чего взяли жидкость из одной из них на пробу. В бутылках оказалась сточная вода кишащая листериями — бактериями, некоторые виды которых являются возбудителями смертельных заболеваний у животных и людей.

Правоохранительные органы занялись поиском настоящего владельца емкостей с опасными бактериями. Перевозчик контрабанды задержан до выяснения обстоятельств.