Омск, 8 июня, 2016, 06:41 — ИА Регнум. Введение платного въезда в города — неадекватное решение в сегодняшних социально-экономических условиях, считает омский правозащитник, общественный деятель Михаил Федорченко. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

ИА REGNUM Госдума

«Создана и работает система «Платон», против которой я лично ничего не имею. Она действительно работает. Федеральные трассы надо ремонтировать. А что касается возможного платного въезда в города — я против. Социально-экономическая обстановка в настоящее время напряженная, наблюдается острая нехватка финансов. Кроме того, с 1 июля будет повышение цен на коммунальные услуги. В этих условиях введение платного въезда в города — неадекватное решение», — считает правозащитник.

«Конечно, если закон будет принят, его будут обязаны соблюдать. Но я считаю, что в данной ситуации это несвоевременно. Куда будут уходить эти деньги? В никуда, контроля нет. На местах идет разворовывание денежных средств. В конце концов, завершится все тем, что в ситуацию придется вручную вмешиваться президенту», — подытожил Михаил Федорченко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по транспорту 2 июня рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, согласно которому в города России может быть введен платный въезд. 7 июня в Москве депутаты и общественники возле здания Госдумы РФ вышли на акцию протеста против принятия законопроекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве прошла акция протеста против платного въезда в города

По словам замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, обсуждение этой законодательной инициативы перенесли на осень.