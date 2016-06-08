Пекин, 8 июня, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Верховный суд провинции Чжэцзян признал 32 граждан КНР виновными в контрабандной торговле редкими видами животных. Руководитель преступной группировки, фамилия которого не сообщается в интересах следствия, осужден на 13 лет лишения свободы, кроме того преступник будет обязан выплатить штраф в размере 130 тыс. юаней.

abc.net.au Ящерица

В ходе следствия было установлено, что группа лиц по предварительному сговору ведет торговлю редкими видами животных и их органами, популярных в КНР в качестве деликатеса или лекарства. В момент задержания преступников на одной из квартир были обнаружены несколько десятков редких ящериц и саламандр, пишет «Наньцзао жибао».

4 подсудимых приговорены к лишению свободы на срок более 10 лет. Супруга главного обвиняемого проведет в тюрьме 6 лет. Остальные участники группировки получили условные сроки — все они являются владельцами ресторанов и аптек, которые приобретали контрабанду.

В 2015 г. правоохранительные органы провинции Чжэцзян успешно провели более 40 рейдов, в результате которых были освобождены более 1,5 тыс. диких животных, которых должны были продать в рестораны или аптеки традиционной китайской медицины.

Согласно китайскому законодательству, незаконная ловля, покупка, продажа и убийство животных, находящихся под охраной государства, считается преступлением, за совершение которого грозит тюремный срок от 10 лет и крупный штраф.