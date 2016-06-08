Москва, 8 июня, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть приближаются к отметке в $51,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 5:47 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $51,40 за баррель, она прибавила 1,654%.

Нефть марки WTI с поставкой в июле к этому времени подорожала на 1,409% и составила $50,40 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня цена на нефть марки Brent превысила отметку в $51 впервые с октября 2015 года. Это произошло благодаря улучшению рыночных настроений на фоне повреждений нефтяной инфраструктуры в Нигерии и прогнозов о сокращении запасов в США.