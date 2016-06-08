Вашингтон, 8 июня, 2016, 05:44 — ИА Регнум. На кокусах (собраниях актива) Демократической партии в штате Северная Дакота сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс опережает свою соперницу по партии — экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает CNN.

sanbernardinodemocrats.org Демократическая партия США

Северная Дакота — единственный штат, где в «супервторник» проходят кокусы, в пяти штатах (Калифорния, Южная Дакота, Нью-Мексико, Нью-Джерси и Монтана) проходят праймериз. Штат Северная Дакота дает 23 голосов делегатов.

Пока по предварительным данным Сандерс набрал 64,2% голосов жителей штата, а Клинтон — 26,38%. В двух штатах — Южной Дакоте и Нью-Мексико — бывшая первая леди лидирует с отрывом в 7%, а в Нью-Джерси она уже одержала победу.

По итогам праймериз и кокусов будут распределены голоса 806 делегатов партийного съезда демократов в Филадельфии, на котором в конце июля будет избран кандидат от партии на президентских выборах. У Клинтон на данный момент есть поддержка 2 тыс. 383 делегатов.