Порт-Морсби, 8 июня, 2016, 05:36 — ИА Регнум. В Папуа-Новой Гвинее полиция открыла огонь по студентам, собиравшимся выйти из студенческого городка на акцию протеста против политики премьер-министра страны Питера О"Нила, сообщает телеканал ABC.

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Когда студенты решили выйти из студгородка в городе Порт-Морсби и пройти маршем до здания правительства страны, сотрудники полиции попытались задержать главу студенческого совета.

Участники акции протеста оказали полиции сопротивление, тогда офицеры начали стрелять в толпу. По словам очевидцев, есть раненые и погибшие, их количество пока не сообщается.

По данным университетской больницы, пятнадцать человек ранены, четверо — погибли, официальных данных нет, сообщает Reuters.

Акции протеста против премьер-министра и правительства Папуа-Новой Гвинеи продолжаются уже пять недель. Питера О"Нила обвиняют в коррупции.