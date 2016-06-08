Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2016, 05:31 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском умер двухмесячный мальчик, мать которого утверждает, что до этого неоднократно обращалась к врачам за помощью с опасениями за здоровье малыша. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, ребенок умер дома 7 июня.

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При этом, по словам следователей, у малыша, лежащего в детской кроватке, на лице обнаружены кровоподтеки.

«Его 19-летняя мать говорит, что в течение месяца у сына наблюдалась повышенная температура, в связи с чем, она неоднократно обращалась в медицинское учреждение по месту жительства», — говорят в СКР.

По словам матери, около 1,5 недель назад, когда она укладывала сына в кровать, он сильно ударился головой, о чем она сообщила врачу детской поликлиники. Медик, по словам женщины, осмотрев ребенка, указал на отсутствие оснований для беспокойства. «7 июня мать обратила внимание, что мальчик не дышит, в связи с чем, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, сотрудники которой констатировали смерть малыша». — добавили в СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. После проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.