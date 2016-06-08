Берн, 8 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум. В состав символической сборной чемпионатов Европы по футболу попали три гражданина Италии — вратарь Джанлуиджи Буффон, защитник Паоло Мальдини и полузащитник Андреа Пирло, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Из 50 претендентов, предложенных УЕФА, болельщики, в том числе и российские, должны были выбрать 11 лучших футболистов. Претенденты соответствовали нескольким критериям: они должны были играть в матчах не ниже полуфинала чемпионата Европы, забить исторически ценный гол или ранее попадать в символическую сборную турнира.

В состав сборной также вошли защитники Франц Беккенбауэр, Филипп Лам (оба — Германия) и Карлес Пуйоль (Испания); полузащитники Андрес Иньеста (Испания) и Зинедин Зидан (Франция); нападающие Тьерри Анри (Франция), Криштиану Роналду (Португалия) и Марко ван Бастен (Нидерланды).

Также в число претендентов входили легендарные советские вратарь и нападающий Лев Яшин и Валентин Иванов, но в число 11 лучших они не попали.