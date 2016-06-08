Пекин, 8 июня, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Разведывательный вертолет ВМФ НОАК потерпел крушение в провинции Чжэцзян. В результате авиационного происшествия на востоке страны погибли 4 военнослужащих.

news.cn Обломки военного вертолёта

По заявлению Государственной океанической администрации, вертолет исчез с экранов радаров 7 июня примерно в 13:26 по местному времени. До исчезновения экипаж вертолета не связывался с наземными службами и не сообщал о неполадках в работе летательного аппарата, пишет «Сина синьвэнь».

Обломки вертолета были обнаружены вечером того же дня в районе прибрежного города Чжоушань. На месте крушения обнаружены тела всех 4 человек, находившихся на борту вертолета в момент аварии. На место авиакрушения прибыла военная прокуратура и государственная комиссия, которой предстоит выяснить причины крушения вертолета.

Как сообщили в управлении полиции Чжоушаня, по предварительной версии катастрофа произошла из-за отказа двигателей вертолета.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пресс-секретарь ВМС НОАК Лян Ян подтвердил факт крушения китайского истребителя, которое произошло вечером 11 мая в провинции Чжэцзян. В результате авиакатастрофы никто не пострадал.