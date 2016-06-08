Петропавловск-Камчатский, 8 июня, 2016, 04:15 — ИА Регнум. На Камчатке осуждены фигуранты громкого дела о «крышевании» игорного бизнеса. Широкий резонанс оно получило в связи с тем, что в нем был замешен теперь уже бывший начальник управления по экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД региона Евгений Рожков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя местного СКР Елена Матафонова, двое мужчин в 2009-м году организовали в Петропавловске-Камчатском и в соседнем городе Елизово сеть заведений с игровыми автоматами. Они снимали 8 различных помещений на главных улицах городов, нанимали сотрудников, устанавливали оборудование. Чтобы не было проблем с законом, мужчины обратились за помощью к полицейским и нашли «понимание» у трех высокопоставленных стражей порядка, один из которых возглавлял УЭБ и ПК, то есть подразделение, которое должно было как раз противостоять подобной деятельности.

Используя свое положение полицейские предупреждали «партнеров» о грядущих проверках, и те принимали меры, чтобы их избежать — закрывали доступ в помещения залов игровых автоматов и посредством видеонаблюдения вводили режим пропуска в заведение только известных посетителей, не допуская возможности проникновения в залы посторонних лиц и сотрудников полиции.

В ходе следствия изъято более 550 игровых автоматов, допрошено около 150 свидетелей, осмотрено и прослушано не менее 700 аудиозаписей телефонных переговоров злоумышленников и значительный объём смс-переписки. В ходе судебной бухгалтерской экспертизы установлен преступный доход в сумме около 300 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Один из покровителей, Евгений Рожков, осужден на 2,5 года колонии общего режима. Еще два экс-полицейских получили 2,5 и 3 года лишения свободы. Кроме того, осуждены и организаторы незаконного игорного бизнеса — двое мужчин получили 3,5 и 4 года лишения свободы.

«Решением суда в доход государства конфисковано около 100 миллионов рублей, изъятых в ходе следствия у одного из организаторов игорного бизнеса. Приговор не вступил в законную силу», — отметила Елена Матафонова.