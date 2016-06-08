Владивосток, 8 июня, 2016, 04:39 — ИА Регнум. Во Владивостоке прокуратура подтвердила многочисленные факты нарушений в работе скорой медицинской помощи, причём основные претензии касаются деятельности отдела кадров и бухгалтерии. Увеличить зарплаты сотрудникам «неотложки» не позволяли высокие доходы руководства, а рабочие машины и вовсе оказались не готовы к оказанию оперативной помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член приморского штаба ОНФ Валентин Лабонин.

Однажды в далекой-далекой галактике

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Последние полгода общественники пытаются обратить внимание региональной власти на сложную обстановку, которая сложилась на станции скорой помощи во Владивостоке. Одна из проблем — отчётность по выполнению «майских указов» Владимира Путина здесь идёт вразрез с реалиями. Выявлены случаи, когда заработная плата медработникам была снижена.

«В ходе проверки выявлены множественные нарушения в работе «скорой» Владивостока. Основные недовольства проверяющих вызвали деятельность отдела кадров и бухгалтерская отчётность станции. Увеличить зарплаты сотрудникам бригад было невозможно из-за расходования фонда оплаты труда на выплаты руководству», — напомнил Валентин Лабонин.

В настоящее время прокуратура выявила и другие нарушения. Так, в машинах скорой помощи отсутствуют необходимое оборудование и предметы для оказания оперативной помощи. Кроме того, некоторые бригады не укомплектованы достаточным количеством персонала, а транспортные средства медучреждения находятся в изношенном, ненадлежащем техническом состоянии.

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«По специфике работы скорая помощь — это важнейшее медицинское учреждение, от эффективности и оперативности работы которого напрямую зависит жизнь и здоровье граждан. Региональным властям надо кардинально менять принципы управления сферой здравоохранения, усиливая контроль за деятельностью руководства медицинских учреждений и расходованием бюджетных средств», — прокомментировал эксперт.

В прокуратуре Приморского края подтвердили, что проверка КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Владивостока» выявила многочисленные нарушения в сфере охраны здоровья граждан. Главному врачу учреждения внесено представление, фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года Приморский край попал в число регионов, которые закупают автомобили «скорой помощи» при отсутствии конкуренции и экономии бюджетных средств. Так, региональный департамент здравоохранения потратил на один реанимобиль 8,4 млн рублей, хотя в Челябинской области чиновники смогли обойтись 2,4 млн рублей.