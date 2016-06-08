Каламазу, США, 8 июня, 2016, 03:58 — ИА Регнум. В США легковой автомобиль на большой скорости врезался в группу велосипедистов, погибли восемь человек, сообщает телеканал WZZM13 со ссылкой на полицию.

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Инцидент произошел в городе Каламазу (штат Мичиган) около 19:00 по местному времени 7 июня (02:00 мск 8 июня). В группу велосипедистов врезался пикап, водитель которого, по предварительным данным, был пьян.

Водитель автомобиля задержан, он пытался скрыться с места происшествия. Несколько пострадавших велосипедистов госпитализированы, их число уточняется. Среди пострадавших есть дети.