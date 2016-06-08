Москва, 8 июня, 2016, 03:35 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года Роскомнадзор впервые проведет проверку социальной сети на предмет соблюдения закона о персональных данных: с 1 по 25 сентября будет проверена соцсеть «ВКонтакте». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Вадима Ампелонского.

По его словам, Роскомнадзор обратит внимание на все, что касается обработки персональных данных граждан, в частности, на то, как выстроена работа с персональными данными пользователей и сотрудников компании: как они обрабатываются, где хранятся и как осуществляется трансграничная передача.

Согласно закону «О персональных данных», оператор персональных данных обязан обеспечить хранение, систематизацию и накопление персональных данных граждан РФ в базах данных на серверах, расположенных в России

Ампелонский уточнил, что срок проверки может быть продлен на 20 дней, если объем данных для анализа окажется большим. Проверка пройдет в штаб-квартире «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге. Представитель Роскомнадзора подчеркнул, что проверка плановая — она не связана с якобы «утечкой» базы паролей пользователей соцсети.

Как передавало ИА REGNUM, в середине января Роскомнадзор сообщил о намерении проверить в 2016 году около 1000 российских и зарубежных компаний-операторов персональных данных на предмет соблюдения закона о хранении информации жителей России на территории страны. Среди таковых были названы, в частности, компании Microsoft, Samsung, «ВКонтакте» и McDonald`s.

Напомним, поправки к закону «О персональных данных», согласно которым персональные данные жителей России должны храниться на серверах, размещённых на территории страны, вступили в силу с 1 сентября 2015 года.

В случае нарушения закона Роскомнадзор имеет право внести соответствующий сайт компании в реестр нарушителей прав субъектов персональной информации. Далее решением суда к любому онлайн-ресурсу может быть ограничен доступ. Кроме того, суд может оштрафовать компанию-нарушителя на сумму до 300 тысяч рублей.