Лондон, 8 июня, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в ходе дебатов с лидером Партии независимости Найджелом Фарадж в эфире телеканала ITV, что выйдя из Евросоюза Великобритания из «Великой Британии» превратится в «маленькую Англию», пишет The Independent.

pinimg.com Дверь в Евросоюз.

По его словам, поводом для выхода из Евросоюза не должно служить только недовольство им, поскольку в результате пострадает экономика — под нее будет «заложена бомба». Кэмерон пояснил, что страна потеряет доступ «к важному рынку».

Альтернативой выходу из ЕС должна стать его реформа, в частности, более открытая работа с институтами Евросоюза. Тем не менее, Кэмерон подчеркнул, что примет любой выбор граждан Великобритании на референдуме.

Напомним, 23 июня 2016 года в Соединенном Королевстве пройдет референдум, на котором граждане страны решат вопрос членства Великобритании в Европейском союзе. Не покидать ЕС жителей островного государства уже призвал ряд высокопоставленных политиков, в том числе президент США Барак Обама.