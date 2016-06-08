Нью-Йорк, США, 8 июня, 2016, 03:17 — ИА Регнум. В Нью-Йорке одна из улиц временно переименована в честь американского боксера Мохаммеда Али, скончавшегося 3 июня, сообщает The Telegraph.

iranian Мохаммед Али

По словам мэра города Билла де Блазио, это сделано с целью отдать дань великому человеку. Он отметил, что Али достоин того, чтобы в его честь была названа улица в центре города.

На постоянной основе улица будет переименована, если решение одобрит городской совет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мохаммед Али умер 3 июня в возрасте 74 лет. Смерть наступила, по предварительным данным, от хронической болезни Паркинсона, которой спортсмен болел более 30 лет.

Спортсмен занимался боксом с детства. Первая серьезная победа была одержана им в 1960 году, когда он в составе сборной США стал победителем Олимпийских игр в Риме. Завершил свою спортивную карьеру Али в 1981 году.