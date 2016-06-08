Вашингтон, 8 июня, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Пентагон обвинил Китай в «опасном перехвате» истребителем ВВС КНР американского самолета-разведчика Boeing RC-135, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны США.

lady-uspech.ru Каррида.

Инцидент произошел над Восточно-Китайским морем. Уточняется, что китайский истребитель J-10 перехватил самолет-разведчик в международном воздушном пространстве.

Перехват был произведет «в опасной манере», считают в Пентагоне: J-10 приблизился к Boeing RC-135 на расстояние менее 100 метров, выполнив маневр на высокой скорости.

Официальных комментариев об инциденте от Пентагона не поступало.