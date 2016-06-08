Владивосток, 8 июня, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Свыше одной тысячи заявок на получение «дальневосточного гектара» зарегистрировано с начала реализации программы, 1 июня. Как отметил директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, интерес к проекту будет лишь расти, поскольку сейчас многие всё-таки ждут его промежуточных итогов и изучают специфику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», на 7 июня, в общей сложности было подано 1 056 заявок на получение «дальневосточного гектара», а одна заявка уже находится на стадии заключения договора.

По мнению Валентина Тимакова, первая неделя реализации закона показала устойчиво растущий интерес дальневосточников к получению в пользование на безвозмездной основе земельных участков. При этом директор уверен, что в будущем программа будет ещё более востребована.

«Пока многие потенциальные участники не торопятся подавать заявки на получение гектара, ожидая первых промежуточных итогов реализации программы и вникая в её тонкости и специфику», — прокомментировал Тимаков.

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Так, в Приморском крае через информационную систему подано 153 заявки: 141 — персональная, 12 — коллективные. В администрацию пилотного Ханкайского муниципального района подано 8 заявлений: 3 — коллективных, 5 — персональных. В общей сложности субъект готов предоставить в рамках реализации закона около 650 тысяч гектаров земель.

По данным правительства Хабаровского края, администрация пилотного Амурского района уже подписала первые пять договоров на передачу «дальневосточных гектаров». Граждане намерены использовать участки для организации личных подсобных хозяйств. Всего на регион приходится свыше 180 заявок.

В первые дни вступления в силу закона «о дальневосточном гектаре» сахалинцы подали 22 заявления, уже подписано пять договоров на безвозмездное предоставление 13 гектаров в Тымовском районе. Две группы граждан получили по пять гектаров, ещё три человека — по одному гектару.

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В Якутии, как сообщало ИА REGNUM, пошли дальше: здесь к 1 гектару прилагается ещё 2,5 гектара. Дополнительные гектары, пока лишь в Нерюнгринском районе, будут выделяться в основном под сельскохозяйственные нужды. Первым же заявителем на получение земли в пилотном районе стал водитель, который планирует выращивать на участке овощи для семейных нужд.

На Камчатке первым заявителем стал житель села Усть-Большерецка (пилотный район) Андрей Волк. Он выбрал участок, исходя из климатических условий, на земле он организует личное подсобное хозяйство. В общей же сложности в Усть-Большерецком районе готовы предоставить в безвозмездное пользование 700 тысяч гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, позволяющий гражданам России взять участок площадью до 1 гектара в регионах Дальнего Востока (на Чукотке, в Еврейской автономной области, Амурской, Магаданской и Сахалине, на Камчатке, в Приморье, Хабаровском крае или в Якутии), подписан президентом РФ 2 мая 2016 года. Через пять лет землю можно будет оформить в аренду или собственность.