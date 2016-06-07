Москва, 8 июня, 2016, 02:36 — ИА Регнум. В ходе визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху между Россией и Израилем подписан договор о сотрудничестве в области социального обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

Иерусалим, Израиль

Согласно документу, граждане Израиля, осуществлявшие трудовую деятельность на территории России, смогут получать страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Речь идет также о в гражданах СССР, выехавших с территории РСФСР на постоянное проживание в Израиль до 1992 года.

По предварительной оценке, в Израиле проживает около 100 тыс. возможных получателей страховой пенсии. Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения основан на пропорциональном принципе распределения финансовых обязательств государств за стаж, приобретенный на территории РФ и Израиля.

Помимо пенсий, договором регулируются вопросы о назначении выплат и пособий по временной нетрудоспособности, регулирование выплат пособий для семей с детьми и пособий на погребение, а также по обеспечению в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

Документ вступит в силу в следующем году. Расходные обязательства России в 2017 году оценочно составят около 5,4 млрд руб.