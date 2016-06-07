Хетафе, Испания, 8 июня, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Сборная Грузии по футболу одержала победу над сборной Испании со счётом 1:0 в ходе товарищеской встречи в Хетафе (Испания), сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

espnfc.com Грузия — Испания 1:0

Гол за пять минут до перерыва забил полузащитник грузинской команды Торнике Окриашвили.

На предстоящем чемпионате Европы во Франции, который пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года, сборная Испании выступит в группе D вместе со сборными Чехии, Турции и Хорватии.