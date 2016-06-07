Берлин, 8 июня, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо для первой в мире операции по пересадке головы выбрал одну из клиник в Германии, сообщает Daily Star.

Операционная

По его словам, операция по пересадке головы, на которую согласился гражданин РФ Валерий Спиридонов, могла бы быть проведена во Франции и Великобритании. Однако выбрал хирург Германию.

В какой конкретно больнице и когда пройдет операция — не уточняется. Канаверо только пояснил, что это может произойти «ближе к Рождеству».

Как сообщало ИА REGNUM, уникальную операцию планируют провести в декабре 2017 года. Первым пациентом Канаверо и Сяопина готов стать уроженец Челябинска Валерий Спиридонов. Программист страдает тяжёлым и прогрессирующим заболеванием — «синдром Верднига-Гоффмана», это разновидность атрофии спинных мышц.

В 2015 году он посетил научную конференцию в США, на которой он встретился с итальянским нейрохирургом. Деньги на операцию предложил крупный частный инвестор. Российский спонсор собирается выделить $100 млн на излечение своего соотечественника.