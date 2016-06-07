Амстердам, 8 июня, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Правительство Нидерландов настаивает на изменении ключевых пунктов соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, в том числе о военном сотрудничестве и доступе к финансам ЕС, сообщает австрийское издание Die Presse со ссылкой на голландских дипломатов.

ИА REGNUM

По их данным, правительство страны хочет исключить или изменить пункт о военном сотрудничестве ЕС и Украины, поскольку ответственность за безопасность ЕС и Киева несет не Евросоюз, а НАТО.

Также власти Нидерландов намерены добиться того, чтобы заключение соглашения об ассоциации не стало автоматическим пропуском Украины в Евросоюз. Голландский дипломат отметил, что власти страны собираются исключить «доступ Украины к финансовому пирогу ЕС».

Изменения в текст соглашения правительство Нидерландов намерено внести для того, чтобы удовлетворить тех жителей страны, кто на референдуме об ассоциации проголосовал против документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Нидерландах прошел референдум по вопросу о ратификации соглашения Украины с ЕС. Согласно данным Избирательного Совета Нидерландов, явка на голосовании составила 32,28%. 61% проголосовал против, и лишь 38,21% — за.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в июне 2014 года. 21 апреля 2016 года еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на пресс-конференции в Киеве заявил, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС) предварительно вступило в силу после того, как документ ратифицировали 27 стран — членов ЕС. Нидерланды предварительно также ратифицировали, сказал он.