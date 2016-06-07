Вашингтон, 8 июня, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил журналистам на брифинге 7 июня, что правительственные войска в Ракке будут «немного лучше», чем боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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По его словам, если правительственные войска Башара Асада войдут в Ракку, это будет «несколько лучше», но «не слишком», чем боевики ИГ (запрещена в РФ). Тонер напомнил, что-то же самое он говорил, когда от террористов была освобождена Пальмира.

Подтвердить сообщения о том, что правительственные войска Сирии собираются наступать на Ракку, Тонер не смог. Он добавил, что коалиция по борьбе с ИГ (запрещена в РФ) во главе с США продолжает поддерживать сирийскую оппозицию.

Напомним, целью операции вооруженной сирийской оппозиции, начавшейся 31 мая, является вытеснение ИГИЛ (ИГ — запрещена в России) с территорий Сирии поблизости от турецкой границы, через которую боевики давно пополняют свои ряды из стран Европы. Также город лежит на пути от границы с Турцией к городу Ракка — фактической столице террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России).