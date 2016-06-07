Вашингтон, 8 июня, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила членам комитета сената по иностранным делам, что Вашингтон «активно работает» над тем, чтобы санкции ЕС в отношении России были продлены, сообщает «Говорит Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По ее словам, сейчас «мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать продление санкций ЕС в конце этого месяца». Нуланд пояснила, что США работают также над тем, чтобы поддержать ФРГ и Францию в вопросе поддержки выполнения минских соглашений.

Нуланд выразила уверенность, что продление санкций ЕС против России произойдет, поскольку Евросоюз видит то же, что и США — невыполнение Москвой достигнутых в Минске договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.

Политика Вашингтона, подчеркнула Нуланд, направлена на то, чтобы «сдержать Россию» путем усиления и объединения союзников. Она напомнила о договоренностях об увеличении расходов на оборону, достигнутых на саммите НАТО в Уэльсе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.