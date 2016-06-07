Москва, 8 июня, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Словами о Надежде Савченко как «казачке» российских властей украинский политик Вадим Рабинович преследует меркантильные интересы. Об этом 8 июня заявил член Комитета спасения Украины Игорь Марков.

ИА REGNUM

«Надежда Савченко представляет реальную угрозу для власти. А Вадим Рабинович преследует меркантильные интересы: он пытается занять место Саакашвили. Два месяца назад он говорил совершенно другое», — сказал Марков в эфире «Первого канала».

По его словам, «сегодня на Украине герой, а завтра — коррупционер».

Напомним, ранее, общаясь с прессой в кулуарах Рады, Надежда Савченко рассказала, что занимается вопросами освобождения пленных украинских граждан и солдат.

«Всего только первая неделя после тюрьмы. Я не пошла в отпуск. Я сплю по 2−3 часа в день. Я в первую неделю тяну, что всем важно — чтобы наши остались живыми. Давайте разберемся с первой темой. Я понимаю, что и коррупция важна. Если я пойму, что с понедельника смогу потянуть еще одну тему, я в нее включусь, и будем говорить о ней. Я пока не включаюсь, потому что если я включусь, то выключусь где-то в другом месте», — сказала Савченко.