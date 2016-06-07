Москва, 8 июня, 2016, 01:33 — ИА Регнум. В ближайшее время позиции Киева и Донецка с Луганском не будут сближаться. Об этом 8 июня заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Кукрыниксы. «Весь мир в опасности, пока не обуздают седока». 1980

«На вопрос «кто виноват», мы не ответим, потому что не договоримся. Де-факто ситуация существует на Украине. Она такая, какая есть. Я просвета с точки зрения того, что позиции начнут сближаться, не вижу. Изначальный вопрос у всех на слуху. Увы, у меня пессимистический сценарий. Вопрос в том, будет ли идти Киев на компромисс», — сказал Морозов в эфире «Первого канала».

По его словам, не стоит спорить относительно сценария оккупации Донбасса со стороны Запада: «Сценарий оккупации — кровавый, который кончится европейским конфликтом. Это коснётся не только Украины и республик — игроков здесь будет гораздо больше».

По мнению Морозова, когда мир был «манипулируем международными силами», «тогда и можно было бомбить Белград»: «Сегодня такого уже не получится».

Напомним, 1 июня глава ДНР Александр Захарченко заявил о том, что Украина так и не приступила к реализации положений Комплекса мер в рамках Минских договоренностей, которые были поддержаны Советом Безопасности ООН.

«17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН на своем заседании единогласно принял резолюцию по Украине в поддержку Минских договоренностей в целом и Комплекса мер в частности. С этого момента Комплекс мер стал международным правовым актом, обязательным к исполнению всеми участниками международного права. В указанной резолюции, в частности, говорится, что все стороны украинского конфликта должны в полной мере имплементировать Минские соглашения. В документе также подчеркивается, что конфликт может быть решен только мирным путем. Прошло уже полтора года с момента подписания Комплекса мер в Минске, но Украина так и не приступила к реализации его положений», — считает Захарченко.

Он обвинил Киев в систематическом нарушении режима прекращения огня и нежелании принимать закон об амнистии, что нарушает первые пункты Комплекса мер.

«Вместо этого Киев занимается имитацией реальных шагов и под надуманными предлогами затягивает процесс мирного урегулирования. Украиной не выполнены даже первые пункты Комплекса мер, которые предваряют политическое урегулирование: — режим прекращения огня Киев не соблюдает и продолжает обстреливать наши города. В том числе из тяжелых орудий, что является неисполнением пункта 2 Комплекса мер; — амнистия, прописанная в 5 пункте Комплекса мер, не принята; — украинская сторона имитирует процесс освобождения и обмена заложников на основе принципа «всех на всех», предписанный 6 пунктом Комплекса мер. Украинских военных, взятых в плен с оружием в руках, у нас пытаются обменять на людей, захваченных СБУ по надуманным поводам и зачастую не имеющих к конфликту никакого отношения. При этом наши боевые товарищи и тысячи политзаключенных продолжают оставаться в украинских тюрьмах», — сказал Захарченко.