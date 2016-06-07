Москва, 8 июня, 2016, 01:18 — ИА Регнум. Украинская власть не захочет менять конституцию страны. Об этом 8 июня заявил член Комитета спасения Украины Игорь Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я убеждён, что президент Украины Пётр Порошенко не захочет менять конституцию. Война началась с того, что люди требовали федерализации, или же децентрализации. Будет вопрос: а для чего ты убил тысячи людей — чтобы вернуться к исходным позициям?» — сказал Марков в эфире «Первого канала».

По его словам, никто не знает, о каком контроле со стороны Киева идёт речь: «25% территории страны не принадлежит Украине».

Марков ответил на реплику политолога Вадима Карасёва о работе над поправками в Конституцию страны: «Чем закончилась попытка первого чтения поправок в Конституцию? Напомнить о жертвах?»

Напомним, 3 июня президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что украинский парламент не будет принимать закон о местных выборах в отдельных регионах Донбасса, а также проводить конституционную реформу, пока не решатся вопросы безопасности.

«В последнее время информация, которая была распространена, уверен, безответственными политиками, о том, что якобы 9 числа тайная, внеочередная сессия, где мы собираемся то ли закон о выборах, то ли изменения в Конституцию голосовать, имеет не украинское происхождение. Во время встречи в Москве с нашими французскими и немецкими коллегами именно господин Сурков (видимо, советник президента России Владислав Сурков — ИА REGNUM) сказал, что 9 числа было бы хорошо начать с изменений в Конституцию. Но мы будем начинать с обеспечения безопасности», — заверил Порошенко.

«Могут ли быть выборы на оккупированных территориях Донбасса? Могут. Могут быть сейчас? Могут. Если эти выборы проведет сам оккупант. И ни мы, ни мир эти выборы не признаем. Могут ли быть проведены выборы, предусмотренные Минскими соглашениями, по украинскому законодательству? Могут. Но логика Минских соглашений предусматривает, что сначала должен быть компонент безопасности, а потом политический», — заявил глава Украины.