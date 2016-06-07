Кишинёв, 8 июня, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава молдавского правительства Павел Филип провели 7 июня встречу в Бишкеке, в рамках заседания совета глав правительств стран-участниц СНГ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, на встрече обсуждалась необходимость продолжения политического диалога и возобновления экономических отношений между Молдавией и Россией.

government.ru Дмитрий Медведев и Павел Филип

Филип отметил, что первые шаги в этом направлении уже предприняты: состоялся визит главы МИД Молдавии Андрея Галбура в Москву, консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в Кишиневе, а также состоявшаяся недавно встреча сопредседателей молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Дмитрия Рогозина и Октавиана Калмыка.

«Мы надеемся, что эти усилия дадут положительный импульс двустороннему сотрудничеству во всех областях и, прежде всего, будут способствовать преодолению барьеров, существующих в традиционных торгово-экономических отношениях, чтобы вернуться к тенденции роста торгового обмена», — сказал Павел Филип.

Молдавский премьер также отметил, что на 5−6 июля 2016 года запланирован визит Дмитрия Рогозина в Молдавию, и в его рамках «предстоит согласовать дорожную карту для снятия ограничений на экспорт молдавских товаров на российский рынок». «В этой связи национальные профильные структуры будут более тесно сотрудничать с российскими агентствами, чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества», — добавили в пресс-службе правительства Молдавии.

Филип также попытался в очередной раз убедить Медведева, что Соглашение о ЗСТ Молдавии в рамках СНГ и Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС «с юридической точки зрения не противоречат друг другу». Молдавский премьер добавил, что внедрение в Молдавии Соглашения о свободной торговле с ЕС дает возможность иностранным инвесторам, в том числе из Российской Федерации, воспользоваться отсутствием таможенных пошлин на экспорт товаров в Евросоюз.

Главы правительств двух стран обсудили сотрудничество в области культуры, миграции, а также поговорили об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта. «Процесс урегулирования приднестровского конфликта является приоритетом для молдавского правительства, поэтому мы высоко оцениваем роль международных посредников, в том числе Российской Федерации, в усилиях по перезапуску процесса переговоров в формате «5+2», — сказал Павел Филип.

Согласно представленной пресс-службой российского правительства стенограмме начала встречи, Медведев поздравил Филипа с назначением премьером и пожелал ему успехов. «Работа премьер-министра, председателя правительства — это сложная работа, особенно когда экономические условия непростые», — сказал глава правительства РФ.

«Нам хотелось бы (я имею в виду Российскую Федерацию), чтобы у вас всё получилось и чтобы наши отношения развивались в конструктивном ключе, — продолжил Медведев. — Всё остальное зависит уже от доброй воли, желания и ответственности тех, кто принимает решения. Я готов с вами обсудить текущую ситуацию в российско-молдавских отношениях и поговорить о будущем. Одно лишь добавлю. На мой взгляд, для того чтобы двигаться вперёд, нужно возобновить деятельность всех двусторонних институтов, включая полноформатные заседания межправкомиссии. Давайте об этом и обо всех других вопросах поговорим».

Молдавский премьер в свою очередь высказал мнение, что у молдавско-российских отношений «довольно великий потенциал». «Я думаю, что есть ряд вопросов. Конечно, традиционно нас интересует, что можно сделать, для того чтобы улучшить немножко ситуацию в торгово-экономическом плане, потому что она, к сожалению, за последние годы серьёзно пострадала, и я думаю, что обе стороны открыты для того, чтобы начинать эту работу», — сказал он.

«Хорошо, давайте обсудим это», — согласился Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013—2014 гг. Роспотребнадзор и Россельхознадзор запретили ввоз в Россию основных позиций молдавского экспорта — алкогольной продукции, мяса, фруктов и овощных консервов — из-за их несоответствия требованиям безопасности, а также ввиду участившейся практики реэкспорта в Россию продукции из ЕС под видом молдавской.

Позже Россельхознадзор снял эмбарго для всех предприятий Приднестровья (которое ввиду непризнанного статуса автоматически попало под российское эмбарго вместе с Молдавией), а также выборочно для большинства предприятий Молдавии и Гагаузии.

Частичный вывод гагаузских и молдавских предприятий из-под действия российского эмбарго сопровождался многочисленными политическими и коррупционными скандалами. Так, молдавские СМИ выяснили, что списки соответствующих предприятий составляются не экспертами Россельхознадзора, а молдавскими «надежными партнерами» Кремля — Партией социалистов и ближайшими соратниками башкана Гагаузии Ирины Влах — по принципу политической преданности и финансовой поддержки. Ряд близких к данным политическим силам предприятий, получивших таким образом доступ на российский рынок, позже были уличены в реэкспорте сельскохозяйственной продукции из ЕС под видом гагаузской, молдавской или приднестровской.