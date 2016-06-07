Москва, 8 июня, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Украине придётся выбирать между процессом децентрализации и распадом как государства. Об этом 8 июня заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Децентрализация — одномерный сценарий. Никакого решения — ни силового, ни экономического — кроме самостоятельности, нет. По крайней мере я не вижу аргументов, говорящих об обратном. Поэтому — либо целостность Украины при максимальной децентрализации, либо путь к распаду», — сказал Морозов в эфире «Первого канала».

Он отметил, что де-факто на Юго-Востоке Украины «происходят все признаки государственности»: «Если процесс будет идти — регионы будут потеряны».

Морозов подчеркнул, что если встать на сторону Украины, «заинтересованной в своей целостности», то «не считаться с фактором ДНР и ЛНР невозможно, как и с тем, что там есть понимание всех процессов»: «Если «Минские соглашения» невыполнимы, то нужна запятая и далее, как следствие, распад украинского государства».

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко неоднократно заявлял, что проведение местных выборов в Донбассе станет возможным только после введения в регион полицейской миссии ОБСЕ и возвращения Киеву контроля над участком российско-украинской границы.