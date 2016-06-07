Москва, 8 июня, 2016, 00:54 — ИА Регнум. В Москве и Московской области из-за поздних заморозков объявлен предпоследний «оранжевый» уровень опасности погоды, сообщает Гидрометцентр.

Susanne Nilsson Заморозки

По данным синоптиков, ночью в Москве ожидается 5−7 градусов тепла, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Заморозки наиболее характерны для западных и восточных районов Подмосковья.

Кроме Московской области «оранжевый» уровень угрозы введен в Ярославской, Тульской и Смоленской областях.