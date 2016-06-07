Москва, 8 июня, 2016, 00:46 — ИА Регнум. В Москве жители Пресненского района Москвы и домов на улице Климашкина обратились в префектуру Центрального административного округа с просьбой восстановить поврежденный вандалами памятник Ленину, сообщает пресс-служба префектуры.

Леонид Шматько В.И.Ленин у карты ГОЭЛРО. VIII Всероссийский съезд Советов, декабрь 1920 года. 1957

Вопрос восстановления обрушенного с постамента и обезглавленного памятника взят префектурой на контроль. Уточняется, что памятник, установленный в 1920-х годах, относится к категории «городская скульптура».

Также он включен в перечень произведений монументального искусства, утвержденный правительством Москвы. В префектуре отметили, что к обсуждению процесса восстановления монумента будут подключены общественность и эксперты, сообщает «Интерфакс».

Ранее по факту повреждения скульптуры на ул. Климашкина полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм». По данным правоохранительных органов, монумент с постамента свалили двое неизвестных. Ведется розыск злоумышленников.