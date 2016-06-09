Праздник беспрерывного пиара: «Единая Россия» и праймериз
Москва, 9 июня, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Предложение Сергея Неверова распространить праймериз «Единой России» на другие партии и законодательно закрепить их — это всего лишь попытка привлечь внимание к самой «Единой России», предполагает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.
Уильям Хогарт. Триумф депутатов. 1755
Это предложение — просто желание продлить информационный эффект от праймериз «единороссов».
Подробности читайте здесь: Шуба с барского плеча «Единой России»
Все статьи автора: Михаил Нейжмаков