Москва, 9 июня, 2016, 20:53 — ИА Регнум. Предложение Сергея Неверова распространить праймериз «Единой России» на другие партии и законодательно закрепить их — это всего лишь попытка привлечь внимание к самой «Единой России», предполагает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Нейжмаков.

Уильям Хогарт. Триумф депутатов. 1755

Это предложение — просто желание продлить информационный эффект от праймериз «единороссов».

Подробности читайте здесь: Шуба с барского плеча «Единой России»

Все статьи автора: Михаил Нейжмаков