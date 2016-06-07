Вашингтон, 8 июня, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2016—2017 годах в сторону понижения, прогноз по российской экономике улучшен, говорится в аналитическом докладе банка о состоянии и перспективах мировой экономики.

renkus-heinz.com Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США

По мнению аналитиков, рост мировой экономики понизится до 2,4% и 2,8% в 2016 и 2017 годах, снижение составит 0,5% и 0,3% соответственно. Прогноз основан на сокращении движения капитала, слабой международной торговли и снижении темпов роста в странах с развитой экономикой.

В России же эксперты банка ожидают улучшение ситуации. В 2016 году ВВП России сократится на 1,2% (против 1,9% в апрельском прогнозе), а в 2017 году он вырастет на 1,4% (в предыдущем прогнозе предполагался рост в 1,1%).

Отмечается, что это связано с прохождением российской экономикой «низшей точки», о чем свидетельствует, в частности, рост промышленного производства и индекса закупщиков услуг. Последний показатель в апреле составил 54,2 против 52 в марте.

Также эксперты ВБ отметили страны БРИКС, назвав их главным локомотивом мирового экономического развития. Помимо России, эталонные показатели роста и развития перспектив продолжают показывать Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Напомним, страны участницы БРИКС — Бразилия, Россия, индия, Китай и Южная Африка на саммите в июле 2014 года (Бразилия) подписали соглашение о создании Нового банка развития (НБР). Объем разрешенного капитала НБР составляет $100 млрд. Его штаб-квартира находится в Шанхае.