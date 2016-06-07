Буэнос-Айрес, 8 июня, 2016, 00:10 — ИА Регнум. В список самых удивительных и красивых кладбищ мира, которые рекомендуется посетить туристам, попали кладбище Реколета в Буэнос-Айресе и Главное кладбище Сукре в Боливии.

Liam Quinn Кладбище Реколета в Буэнос-Айресе

Главное кладбище города Сукре — самое престижное в Боливии. Семье умершего приходится платить за захоронение десять тысяч долларов. Покойник в течение семи лет пребывает в специальном хранилище, своеобразном пантеоне, и только после этого перемещается в землю, в обычную могилу. Но не навсегда, а на ближайшие двадцать лет, после чего могилу полностью удаляют. Желающих быть похороненными на кладбище в Сукре много. Здесь похоронены многие боливийские президенты, в том числе Иларион Даса, печально знаменитый инициатор войны с Чили, после которой Боливия лишилась выхода к побережью Тихого океана, сообщает сайт Tourweek.

Кладбище Реколета расположено в престижной районе Буэнос-Айреса. Это место упокоения многих знаменитых аргентинцев. Некоторые погребения признаны историческими памятниками. На кладбище Реколета покоится и Эва Перон — первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона.