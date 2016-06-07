Киев, 7 июня, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Украина рассчитывает закупать импортный газ в 2016 году по цене в диапазоне $160−180 за тысячу кубометров. Об этом сегодня, 7 июня, заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ.

amanuki.com Бабочки

Порошенко считает, что добиться такой цены от поставщиков удастся благодаря диверсификации источников поставок, а также тенденций на рынке нефти и нефтепродуктов.

Президент Украины выразил надежду, что его страна в течение пяти лет сможет уменьшить импорт природного газа на 1−1,5 миллиарда кубометров и сокращать расходы государства на субсидии на 3−5 миллиарда гривен.

Напомним, ранее сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил журналистам, что «Нафтогаз Украины» попросил российскую государственную корпорацию возобновить поставки газа на период со второго полугодия 2016 года до апреля 2017 года.

В «Нафтогазе» пояснили, что они предложили «Газпрому» подписать дополнение к контракту на поставку газа на следующие три квартала с расчетом экономически обоснованных цен на уровне «хаб минус транспорт».