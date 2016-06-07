Гамбург, Германия, 7 июня, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Пожарная служба Гамбурга объявила о чрезвычайном положении из-за сильного шторма с торнадо на востоке города Германии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Есть бесчисленное множество сорванных крыш и полностью затопленных подвалов», — говорит представитель пожарной службы. В спасательных операциях задействованы более 1000 пожарных. Они уже участвовали в более 200 миссиях.

О возможных пострадавших в стихии пока неизвестно.