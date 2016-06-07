Кёльн, Германия, 7 июня, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Кёльн/Бонн, передает Focus Online. Экипаж лайнера обнаружил необычные запахи в салоне, говорится в пресс-релизе ирландской авиакомпании.

gorod.lv Посадка

В качестве меры предосторожности рейс «Визе ам Нидеррейн — Порту» был перенаправлен в Кёльн/Бонн. Ryanair опроверг слухи о том, что в кабине пилота был дым.

Причины инцидента остаются открытыми. После посадки в Келне все 185 пассажиров покинули борт воздушного судна. Никто из них не пострадал, говорится в заявлении пресс-секретаря аэропорта.