Анкара, 7 июня, 2016, 23:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон, который позволяет лишать депутатов турецкого парламента неприкосновенности перед судебным преследованием. Соответствующее сообщение выпустила сегодня, 7 июня, канцелярия президента Турции.

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Закон вступит в силу после того, как он будет опубликован в официальном правительственном вестнике в ближайшее время.

Турецкий меджлис 20 мая одобрил законопроект о лишении своих депутатов неприкосновенности, инициированный Партией справедливости и развития (ПСР). Этот законопроект вносит временные поправки в конституцию, которые позволяют лишить защиты перед судебным преследованием депутатов, к которым есть претензии со стороны прокуратуры.

Стоит отметить, что всего в турецкий Меджлис от судебных властей поступило в общей сложности 677 запросов о снятии иммунитета. Всего на данный момент под риском лишиться депутатского иммунитета находятся более 150 членов парламента.