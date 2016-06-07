Буэнос-Айрес, 7 июня, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Боливия, Аргентина и Парагвай принимают участие в совместном экологической проекте по сохранению и развитию уникального региона Гран-Чако. Общий объем инвестиций — более шести миллионов рублей. Проект рассчитан на четыре года, сообщает La Razon.

rotamogiana.com Гран-Чако

Гран-Чако иногда называют «последним рубежом Южной Америки. Это — слабо заселённый, тропический регион с полупустынным ландшафтом в бассейне реки Парана, разделённый между Боливией, Парагваем (северо-запад), Аргентиной и Бразилией. Автохтонное население региона — кочевые и полукочевые индейцы племён аймара, гуарани. Велико количество метисов и креолов. Со времён европейской колонизации и иммиграции сохранились небольшие группы европейских поселенцев, в том числе, русские меннониты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на землях Гран — Чако расположены последние из оставшихся девственных лесов Парагвая. А область Айорео (Ayoreo) — это место, за пределами Амазонки, где проживают последние коренные жители Южного конуса, не имеющие контактов с внешним миром.